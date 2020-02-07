الحكومة الكورية تقرر عدم توسيع حظر دخول البلاد المفروض على مقاطعة هوبي

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قررت الحكومة الكورية الجنوبية عدم توسيع حظر دخول البلاد المفروض على القادمين من مقاطعة "هوبي" الصينية ليشمل المقاطعات الصينية الأخرى أو البلدان الأخرى، وأن يتم بدلا من ذلك تشديد إجراءات الحجر الصحي على القادمين من الصين. وحاليًا تحظر كوريا الجنوبية دخول الأجانب الذين سافروا إلى مقاطعة "هوبي" خلال الـ14 يومًا الماضية.ومع تزايد عدد حالات الإصابة المؤكدة في كوريا الجنوبية، تتزايد الدعوات التي تطالب الحكومة بتوسيع نطاق حظر الدخول ليشمل القادمين من جميع أنحاء الصين، لكن الحكومة الكورية قررت يوم أمس الأحد الإبقاء على حظر الدخول كما هو، وتعزيز إجراءات الحجر الصحي على الكوريين والأجانب القادمين من الصين، بدلاً من ذلك.وكجزء من تلك الإجراءات، قررت الحكومة تقديم طلب تشخيص ذاتي للذين يصلون من الصين ابتداءً من بعد غد الأربعاء، حتى يتمكنوا من التحقق بشكل فعال من حالتهم الصحية. كما نصحت الحكومة الكورية مواطنيها بالامتناع عن زيارة تايلاند وسنغافورة وبعض الدول الأخرى التي انتشر فيها الفيروس، إذا كان الغرض من السفر غير ضروري.