Photo : YONHAP News

حصل فيلم "الطفيلي" الكوري من إخراج "بونغ جون هو" على لقب البطولة في الأوسكار.وفاز الفيلم بأربع جوائز عن أفضل فيلم، وأفضل إخراج، وأفضل فيلم روائي عالمي، وأفضل سيناريو أصلي في حفل توزيع جوائز الأوسكار الذي أقيم اليوم الاثنين في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها فيلم أجنبي ناطق بلغة غير إنجليزية على جائزة أفضل فيلم في تاريخ جوائز الأوسكار الذي يعود إلى 92 عاما.وقد تنافس فيلم "الطفيلي" مع الأفلام الأمريكية المشهورة في فئة أفضل فيلم، منها أفلام "1917" و"Ford v Ferrari" ، و"Irish Man" ، و"Joker"، و"Marriage Story"، بالإضافة إلى "Once Upon a Time in Hollywood".