كوريا تعيد مواطنيها من سفينة الرحلات البحرية اليابانية المصابة بفيروس كورونا-19

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تسعى حكومة كوريا الجنوبية إلى إعادة مواطنيها الموجودين حاليا على متن سفينة سياحية خاضعة للحجر الصحي وترسو قُبالة سواحل مدينة "يوكوهاما" اليابانية.وقالت مصادر حكومية إنه يوجد على متن السفينة "دياموند برنسيس" منذ أوائل هذا الشهر 14 مواطنا كوريا جنوبيا، تسعة من الركاب والباقون من أعضاء الطاقم.وأكدت المصادر أنه لا يوجد من بينهم أي حالات إصابة بفيروس كورونا -19 حتى الآن، بينما تم الإبلاغ عن العديد من الإصابات بين الركاب الآخرين على متن السفينة.وقد أعلنت الحكومة اليابانية عن خطة لإطلاق سراح الركاب الذين تم التأكد من خلوهم من الفيروس، ابتداءً من بعد الغد الأربعاء.وفي سيول، قال وزير الصحة "بارك ننغ هو" في تصريحات أدلى بها أمس الأحد إن الحكومة ستسعى إلى إعادة المواطنين الكوريين في أسرع وقت ممكن إذا تم التأكد من عدم إصابة الركاب الكوريين وعبروا عن رغبتهم في العودة إلى البلاد. وأضاف أن الحكومة ستتحقق أولاً من نواياهم وستسعى للتشاور مع الحكومة اليابانية بشأن هذه الخطة، مشيرا إلى أن الحكومة الكورية سوف توفر الدعم الكامل لجميع حاملي جوازات السفر الكورية الموجودين على متن السفينة، حتى ولو كانوا لا يريدون العودة إلى كوريا.