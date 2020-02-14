وزير الدفاع الأمريكي يصف كوريا الشمالية بأنها دولة مارقة

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وصف وزير الدفاع الأمريكي "مارك إسبر" كوريا الشمالية بأنها دولة مارقة.جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير الأمريكي في مؤتمر ميونيخ الأمني بألمانيا حيث قال إن الصين تقوم بسرقة معارف الدول الغربية، وتحاول استكمال جهودها للتحول العسكري، من أجل الهيمنة على آسيا وفرض نفوذها كقوة كبرى.وقال "إسبر" إن كوريا الشمالية وإيران تعتبران دولتين مارقتين مثل روسيا.وأضاف أن الحزب الشيوعي الصيني يسير بنسق سريع في الاتجاه المضاد، داعيا بكين إلى احترام مبادىء الحرية وحقوق مواطنيها.وذكر "إسبر" أنه يتعين على الصين أن تكون أكثر شفافية وأن تحترم سيادة الدول الأخرى، لكنه قال إن الولايات المتحدة لا تسعى للمواجهة مع الصين.وتطرق وزير الدفاع الأمريكي من جهة أخرى إلى المساعدات التي قدمتها واشنطن لبكين لمواجهة فيروس كورونا-19، قائلا إن الولايات المتحدة قدمت 18 طنا من المساعدات الطبية للتصدي للفيروس.