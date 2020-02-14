ثمان شركات كورية جنوبية فقط ضمن قائمة أعلى 50 شركة من حيث المبيعات

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وردت ثمان شركات فقط من كوريا الجنوبية ضمن قائمة الشركات الخمسين التي حققت أعلى المبيعات على مدار الأعوام الخمسة والثلاثين الماضية بصورة متتالية، وكان 70% منها قد تم إلغاؤها أو تم تغيير ملكيتها.ووفقًا لمعهد النمو المستدام الخاص اليوم الثلاثاء، بلغ إجمالي المبيعات لأكبر 50 شركة 3.4 تريليون وون في عام 1984، مقارنة بـ 872 تريليون وون في عام 2018.وكان على الشركات أن تحقق مبيعات تتجاوز 200 مليار وون لتحل ضمن القائمة في عام 1984، أما الآن فعليها أن تحقق مبيعات تتجاوز 4 تريليون وون.وقد ظلت ثمان شركات كبرى فقط ضمن القائمة منذ 35 عامًا، ومن بينها شركة سامسونغ للإلكترونيات وشركة هيونداي للهندسة والإنشاءات وشركة سامسونغ للإنشاءات والتجارة وشركة هيونداي موتور.أما ما نسبته 70% من الشركات والتكتلات الكبرى، ومن بينها مجموعة دايو، فقد تعرضت إما للإلغاء وإما لتغيير الملكية، وقد مر كثير منها بصعوبات خلال الأزمة المالية الآسيوية في أواخر التسعينيات.