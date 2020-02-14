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الاقتصادية

هيون ديه موتور توقف خط التجميع مرة أخرى بسبب نقص في الأجزاء

Write: 2020-02-19 11:43:40Update: 2020-02-19 11:43:56

هيون ديه موتور توقف خط التجميع مرة أخرى بسبب نقص في الأجزاء

قررت شركة "هيون ديه موتور"، أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية، تعليق أحد مصانع التجميع في مدينة "أولسان" مرة أخرى بسبب نقص الأجزاء الواردة من الصين، نتيجة لتفشي فيروس كورونا هناك.
وقالت"هيون ديه" إن مصنع التجميع رقم 2 في مدينة أولسان سوف يوقف عملياته يوم الجمعة بسبب نقص معدات الأسلاك، وهو مكون رئيسي لمجموعة متنوعة من الطرز.
ويأتي هذا القرار بالوقف المؤقت بعد عشرة أيام من استئناف شركة صناعة السيارات عملياتها في خط التجميع الذي ينتج موديلين من سياراتها.
وقد أوقف المصنع رقم 1 في أولسان عملياته أيضًا أمس الثلاثاء، بعد خمسة أيام فقط من استئناف العمل. وسوف يستمر آخر وقف حتى يوم الخميس.
كما قررت شركة كيا موتورز التابعة لشركة هيون ديه تمديد فترة تعليق أعمال مصانعها أيضا في كل من "كوانغ جو" و"كوانغ ميونغ"، حتى يوم الجمعة.
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