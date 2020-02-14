كوريا الجنوبية تؤكد 20 حالة جديدة للإصابة بفيروس كوفيد-19 في يوم واحد

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ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية ليصل إلى 51 حالة.وأكدت إدارة المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس الأربعاء في البداية وجود 15 حالة جديدة، لكنها ذكرت وجود 5 إصابات أخرى تم تشخيصهم في وقت لاحق بعد الظهر.ومن بين الحالات العشرين، تم الإبلاغ عن 18 حالة في مدينة "دايغو" جنوب شرق البلاد، ومقاطعة شمال "كيونغ سانغ" المحيطة بها.وقال المسؤولون إن 15 من الحالات كانوا على اتصال بالمريضة الحادية والثلاثين، وكان معظمهم يتردد على كنيسة معها، بالإضافة إلى مريض آخر أصابته العدوى بعد دخولها للمستشفى ليتم علاجها من الإصابات الناجمة عن حادث سيارة.ومن بين الحالتين اللتين تم الإبلاغ عنهما خارج منطقة "كيونغ سانغ"، فإن إحداهما هي الابنة البالغة من العمر 11 عامًا للمريضة العشرين في البلاد، وقد تم تشخيص الطفلة بالمرض أثناء وجودها في الحجر الصحي في المنزل.وتعد هذه هي المرة الأولى لإصابة قاصر بالفيروس في البلاد.وأما المريض الآخر فهو رجل يبلغ من العمر 78 عامًا في منطقة "سيونغ دونغ" في سيول.