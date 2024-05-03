الكوريون يختارون نهر الهان والأجانب يختارون كوانغ هوا مون كأهم معالم سيول

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اختار مواطنو العاصمة سيول نهر الهان، بينما اختار الأجانب ساحة "كوانغ هوا مون"، كأهم معالم العاصمة.كما اختار المواطنون الكوريون وسائل المواصلات المريحة والمجموعة المتنوعة من الأطعمة والتسوق باعتبارها أهم نقاط الجذب لدى مدينة سيول.جاء ذلك في تقرير أصدرته بلدية سيول اليوم حول نتائج مسح أجرته على 20 ألف أسرة في العام الماضي 2023.وحول أهم معالم سيول، اختار 48.3% من الكوريين المقيمين في العاصمة نهر الهان، وتلته ساحة كوانغ هوا مون بـ36.1%، والقصور الملكية القديمة بـ32.3%، وبرج "إن سول" بـ17.2 %.تجدر الإشارة إلى أن نهر الهان كان قد احتل المركز الرابع في مسح عام 2010، إلا أنه تقدم ليحتل المركز الأول في المسح الأخير، بينما كانت القصور الملكية القديمة قد احتلت المركز الأول في مسح عام 2010 لكنها تراجعت بمركزين، وهو ما يشير إلى تغير أفكار المواطنين الكوريين حول معالم سيول خلال السنوات العشر الماضية.من ناحية أخرى، أجرت البلدية مسحا آخر على ألفين و500 أجنبي أقاموا في مدينة سيول لمدة تزيد عن 91 يوما، حيث وجدت أن 45.9% منهم اختاروا ساحة "كوانغ هوا مون" كأهم معالم سيول، وتلتها القصور الملكية القديمة بـ41.4%، ثم ساحة "دونغ ديه مون" للتصميم بـ25.6%، ثم نهر الهان بـ23.1 %.وحول أهم نقاط الجذب لدى مدينة سيول، جاءت وسائل المواصلات المريحة في المركز الأول من حيث الوصول إلى المدن، بينما احتلت أنواع التسوق والمأكولات مركزا متقدما من حيث السهولة الحضرية.أما من حيث البيئة الحضرية، فقد احتلت السلامة والأمن في وسط المدن المركز الأول.