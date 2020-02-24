أكثر من 600 إصابة مؤكدة و5 وفيات بسبب فيروس كورونا في كوريا

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أعلنت حكومة كوريا الجنوبية عن 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد حتى ظهر أمس الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 602.وقال المركز الرئيسي للحجر الصحي أن الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا -19 ارتفعت أيضًا إلى خمس حالات وفاة.وكانت الضحية الأخيرة امرأة كورية جنوبية تبلغ من العمر 57 عامًا، وقد توفيت في مستشفى جامعة "كيونغ بوك" الوطني في أثناء تلقيها العلاج من فيروس كورونا الجديد. وورد أن تلك السيدة، التي كانت الحالة رقم 38 المؤكدة في البلاد، كانت مرتبطة بكنيسة "شين تشون جي" في مدينة "ديغو" في جنوب شرق البلاد، حيث تم الإبلاغ عن عدد من الإصابات في الأيام القليلة الماضية. وتبحث السلطات الصحية في السبب الدقيق لوفاتها. ومن بين الـ602 حالة إصابة مؤكدة في كوريا، تبين أن 329 حالة مرتبطة بتلك الكنيسة.ويجري حاليا اختبار نحو ثمانية آلاف شخص للفيروس، في حين أن ما يقرب من 17 ألفا و500 شخص قد أظهرت الاختبارات التي أجريت عليهم عدم إصابتهم بالفيروس.