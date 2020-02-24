الحكومة الكورية تحث مواطني ديغو على البقاء في منازلهم لمدة أسبوعين

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حثت الحكومة الكورية الجنوبية الناس في مدينة "ديغو"، المتضررة من فيروس كورونا الجديد، على الامتناع عن الخروج خلال الأسبوعين القادمين على الأقل لاحتواء انتشار فيروس كورونا-19.ووجه وزير الصحة "بارك ننغ" هو، الذي يراس أيضا المركز الرئيسي للإغاثة من الكوارث، هذه الدعوة يوم أمس الأحد، مشيراً إلى أن مجموعة من حالات الإصابة بالفيروس تم الإبلاغ عنها في الغالب في مجموعات أو منشآت معينة في "ديغو" و"تشونغ دو" في مقاطعة شمال "كيونغ سانغ".وفي إحاطة إعلامية عقب اجتماع عام للحكومة، طلب الوزير "بارك" من مواطني "ديغو" الامتناع طواعية عن الخروج لمدة أسبوعين على الأقل، وإجراء اختبارات تشخيصية في العيادات التي خصصتها الحكومة، إذا بدؤوا في إظهار أعراض للإصابة.كما وجه وزير الصحة دعوة مماثلة للمواطنين من غير مواطني "ديغو" الذين زاروا المدينة مؤخرًا، مؤكدًا أن الحكومة سوف تبذل جهودًا شاملة للحجر الصحي لحماية المدينة من الفيروس. ويذكر أن الحكومة الكورية قررت أمس الأحد رفع حالة التأهب من فيروس كورونا-19 إلى أعلى مستوى، وهو مستوى "الخطورة".