وزارة الخارجية الأمريكية ترفع مستوى التحذير من السفر إلى كوريا

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قررت وزارة الخارجية الأمريكية رفع مستوى التحذير من السفر إلى كوريا الجنوبية من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة، التي تشير إلى التوصية بإعادة التفكير في السفر إلى كوريا، وهي أقل بدرجة واحدة فقط من الدرجة الرابعة التي تحظر السفر.وكانت الحكومة الأمريكية قد أصدرت الدرجة الرابعة لحظر السفر إلى الصين في أوائل هذا الشهر.وأوضحت الوزارة الأمريكية أنها اتخذت هذه الخطوة تجاه كوريا تماشيا مع رفع الحكومة الكورية الانذار من أزمة الأمراض المعدية إلى المرحلة الخطيرة وتوصية المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بحظر السفر إلى كوريا لأغراض غير ضرورية.من ناحية أخرى قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في مؤتمر صحفي عقده في مقر الرئاسة الأمريكية إن النظام الكوري لمكافحة الأمراض المعدية ممتاز.وردا على سؤال عن ضرورة اتخاذ إجراء لمنع دخول الكوريين والإيطاليين للبلاد، قال ترامب بشكل قاطع إن الوقت الآن ليس مناسبا لذلك، لكنه أشار أيضا إلى أن الوافدين من هاتين الدولتين سيخضعون لفحوص طبية دقيقة.