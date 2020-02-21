46 دولة ومنطقة تفرض قيودا على دخول الوافدين من كوريا

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في ظل الزيادة الكبيرة في عدد المصابين بفيروس كورونا-19 في كوريا، زاد عدد الدول والمناطق التي تحظر أو تفرض قيودا على دخول الوافدين من كوريا لها ليبلغ 46 دولة ومنطقة.وقد حظرت الفلبين دخول كل المسافرين الذين زاروا مدينة ديغو ومقاطعة شمال كيونغ سانغ، كما حظرت منغوليا وجزر سيشل دخول المسافرين الذين زاروا كوريا وإيطاليا واليابان خلال الأسبوعين الأخيرين، بينما حظرت بيجي دخول المسافرين الذين زاروا مدينة ديغو ومقاطعة شمال كيونغ سانغ في البلاد خلال نفس الفترة.وصرحت وزارة الخارجية الكورية اليوم بأن 21 دولة ومنطقة حظرت دخول جميع الكوريين والأجانب الذين زاروا كوريا أو مروا بها، وذلك في الساعة العاشرة من صباح اليوم.كما تبين أن 25 منطقة، بما في ذلك 5 مقاطعات صينية، قد قررت تعزيز إجراءات دخول الكوريين أو الوافدين من كوريا أو فرض حجر صحي عليهم.يذكر أن خمس مقاطعات صينية، هي: "ساندونغ" و"لياونيغ" و"جيرين" و"هايرونغ جانغ" و"بوجين"، قد فرضت حجرا صحيا على جميع الوافدين من كوريا لمدة أسبوعين أو تنقلهم إلى أماكن معينة من أجل إجراء فحوص طبية عليهم، ثم فرض حجر صحي على أولئك الذين لا يظهرون أي أعراض لنفس الفترة.ونصحت وزارة الخارجية الكورية المسافرين الكوريين إلى المناطق الصينية بالتأكد من المعلومات ذات العلاقة بحظر الدخول أو القيود قبل مغادرتهم البلاد بسبب إمكانية حدوث تغيرات كبيرة هناك.