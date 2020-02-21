سيول تتطلع إلى استئناف الحوار الكوري الشمالي الأمريكي

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بمناسبة مرور عام واحد على انعقاد قمة هانوي بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية، أعربت الحكومة الكورية الجنوبية عن تطلعها إلى استئناف الحوار بين الطرفين من أجل إحراز التقدم في حل القضية النووية الكورية الشمالية.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مسؤول في وزارة الخارجية الكورية اليوم ردا على سؤال من الصحفيين حول موقف الحكومة الكورية الجنوبية من طول أمد الركود في الحوار بين بيونغ يانغ وواشنطن منذ فشل قمة هانوي.تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" كانا قد أجريا مباحثات خلال يومي 27 و28 من شهر فبراير من العام الماضي في العاصمة الفيتنامية هانوي، إلا أنهما لم يتوصلا إلى أي اتفاق.كما فشلت مفاوضات العمل بين الطرفين بشأن التخلص من الأسلحة النووية الكورية الشمالية، والتي عقدت في العاصمة السويدية ستوكهولوم في شهر أكتوبر من العام الماضي.