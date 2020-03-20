سيول تؤكد على ضرورة الاتفاق أولا مع بيونغ يانغ من أجل تقديم دعم للحجر الصحي

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قالت وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية إنه من المطلوب من المنظمات المدنية الكورية الجنوبية التوصل إلى اتفاق مسبق مع الجانب الكوري الشمالي إذا كانت ترغب في توفير مساعدات الحجر الصحي لكوريا الشمالية بشأن مواجهة فيروس كورونا، من خلال الاستعانة بصندوق التعاون بين الكوريتين.وأشار مسؤول في الوزارة إلى أنه تم وضع قواعد خاصة بتنفيذ مشروعات تقديم المساعدات الإنسانية لكوريا الشمالية ومشروعات التعاون معها، موضحا أن أي منظمة مدنية كورية جنوبية ترغب في توفير مساعدات إنسانية لكوريا الشمالية يجب عليها توقيع اتفاقية بذلك الشأن مع الجانب الشمالي، وتوضيح سبل توفير الأموال اللازمة، وخطة ضمان الحصول على المواد ونقلها إلى الشمال، بالإضافة إلى خطة ضمان توزيعها.