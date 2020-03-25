الشرطة تجري تحقيقات مع جميع أعضاء مجموعات دردشة الفيديوهات الجنسية

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تعهد رئيس هيئة الشرطة في كوريا الجنوبية بإجراء تحقيقات شاملة مع كل شخص متورط في قضية الاستغلال الجنسي المزعومة ضد قاصرين عبر مجموعات الدردشة في خدمة "تيلييغرام ماسينجر". وأصدر "مين غاب ريونغ" المفوض العام لوكالة الشرطة الوطنية الكورية، هذه التعهدات في منشور على صفحته في مواقع وسائل التواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء، وذلك في أثناء الرد على عريضة عامة تطالب بالكشف عن هوية المتورطين وأعضاء مجموعات الدردشة غير المشروعة. وقال "مين" إنه يشعر بشعور ثقيل بالمسؤولية تجاه هذه القضية، وتعهد باستخدام كل الوسائل المتاحة للقضاء على مثل هذه "الجرائم الوحشية". كما حذر أولئك الذين ثبتت عليهم تهم المساعدة والتحريض على مثل هذه الأعمال بأنه سيتم تعقبهم وحجزهم مع أولئك الذين ينتجون ويوزعون مواد الاستغلال الجنسي. وتعد هذه هى المرة الاولى التى تكشف فيها الشرطة الكورية عن خطتها في هذه القضية. وجاءت تصريحات مفوض الشرطة بعد يوم واحد من الأوامر التي وجهها الرئيس "مون جيه إين" بإجراء تحقيقات مع جميع المتورطين في هذه القضية. ووفقًا للشرطة، أجبر المشغل الرئيسي لمجموعات الدردشة "تشو جو بين"، البالغ من العمر 25 عامًا، 70 امرأة، بمن في ذلك 16 فتاة قاصرًا، على تصويرهن في أثناء الاعتداء جنسيا عليهن، ثم توزيع مقاطع الفيديو عبر خدمة "تيلييغرام ماسينجر". وقد تم اعتقال "تشو" يوم الخميس الماضي، وكشفت الشرطة عن معلوماته الشخصية للجمهور يوم أمس الثلاثاء، نظرا لخطورة الجرائم المزعومة. وتقدر بعض جماعات حقوق المرأة أن حوالي 260 ألف شخص أعضاء في 60 مجموعة دردشة في "تيلييغرام ماسينجر" قد قاموا بمشاركة مقاطع الفيديو والصور الجنسية.