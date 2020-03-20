زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا القادمين إلى كوريا من الخارج

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قال المركز الكوري للوقاية من الأمراض اليوم إن عدد المصابين الجدد بفيروس كورونا-19 قد بلغ 100 شخص خلال يوم أمس الثلاثاء وحده، ليبلغ إجمالي عدد المصابين المتراكم في البلاد 9 آلاف و137 شخصا.ومن بين المصابين الجدد المائة، 34 مصابا من الوافدين من الخارج.تجدر الإشارة إلى أن المركز يجري فحوصا على جميع الوافدين من الدول الأوربية.ومن المقرر أن يتم تعزيز إجراءات الفحص على الوافدين من الولايات المتحدة بدءا من يوم بعد غد الجمعة.وقرر المركز أن يُخضع جميع الوافدين إلى الحجر المنزلي لمدة أسبوعين.وبالنسبة للوافدين من الولايات المتحدة سيخضع أولئك الذين يظهرون أعراض الفيروس لفحوص تشخيصية بغض النظر عن جنسياتهم.وقال رئيس الوزراء "جونغ سيه كيون" في اجتماع عقده مركز التعامل مع الكوارث وتعزيز السلامة اليوم إنه من المتوقع زيادة عدد الكوريين العائدين إلى البلاد، بمن في ذلك الطلاب في أمريكا الشمالية، حيث إنهم قلقون من الزيادة السريعة في عدد المصابين هناك، مؤكدا على ضرورة التحرك بسرعة.من ناحية أخرى، زاد عدد الوفيات بـ6 أشخاص خلال أمس وحده ليبلغ إجمالي عدد الوفيات المتراكم 126.وبهذا بلغت نسبة الوفيات مقابل عدد المصابين بالفيروس في كوريا 1.38%، بينما زاد عدد أولئك الذين تعافوا من الفيروس بـ223 شخصا ليبلغ إجمالي عددهم المتراكم 3730 شخصا.