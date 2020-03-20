انخفاض عدد مرتادي مطار إنتشون إلى أقل من 10 آلاف يوميا

Photo : YONHAP News

انخفض عدد الركاب من الوافدين والمغادرين عبر مطار إنتشون الدولي إلى ما دون مستوى 10 آلاف شخص يوميا لأول مرة منذ بدء تشغيل هذا المطار الذي يعتبر المطار الرئيسي في كوريا الجنوبية.وصرحت إدارة مطار إنتشون بأن المطار شهد مغادرة ألفا و800 شخص ووصول 7 آلاف و516 شخصا يوم أمس، موضحة أن انخفاض عدد المسافرين عبر المطار إلى أقل 10 آلاف في اليوم الواحد يجيء لأول مرة منذ بدء تشغيل المطار في عام 2001.تجدر الإشارة إلى أن معدل عدد المسافرين يوميا في المطار قد بلغ حوالي 187 ألفا في عام 2018، وحوالي 194 ألفا في عام 2019، لكن المطار لم يشهد يوم أمس إلا مغادرة 45 طائرة ووصول 47 طائرة، ليقل عدد الطائرات القادمة والمغادرة عن 100 طائرة لأول مرة أيضا.