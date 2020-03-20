قادة مجموعة العشرين يتعهدون باستجابة موحدة لأزمة كورونا

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تعهد الرئيس "مون جيه إين" وقادة دول مجموعة العشرين باستجابة عالمية منسقة لجائحة فيروس كورونا-19. جاء ذلك في بيان مشترك صدر بعد القمة الاستثنائية الخاصة عبر الفيديو، التي عقدت مساء أمس الخميس، واستمرت لمدة ساعتين تقريبًا، بدءًا من الساعة التاسعة مساءً.وتعهد قادة العالم بتشكيل "جبهة موحدة" ضد التهديد المشترك، وقالوا إنهم يضخون أكثر من 5 تريليونات وون في الاقتصاد العالمي ضمن السياسات المالية المستهدفة والإجراءات الاقتصادية وخطط الضمان التي تهدف إلى مواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية للوباء.كما تعهد القادة بعدم ادخار أي جهد لحماية الأرواح، وحماية وظائف المواطنين ومصادر دخلهم، واستعادة الثقة، والحفاظ على الاستقرار المالي، وتقليل الاضطرابات في التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.وفي البيان، قال القادة إنهم يكلفون وزراء الصحة في اجتماعهم الوزاري المقرر في أبريل بمشاركة أفضل الممارسات الوطنية، وتطوير مجموعة من الإجراءات العاجلة لمجموعة العشرين من أجل المواجهة المشتركة للوباء.