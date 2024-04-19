سيول تتوقع عودة علاقاتها مع موسكو لطبيعتها بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا

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قال مستشار الأمن القومي في المكتب الرئاسي الكوري "جانغ هو جين" إنه من المتوقع أن تعود العلاقات بين كوريا الجنوبية وروسيا إلى طبيعتها بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا.جاء ذلك في مقابلة مع تلفزيون كي بي إس أمس الأحد، حيث أضاف أن كلا من سيول وموسكو لا تزالا تديران العلاقات بينهما على أساس استراتيجي، على الرغم من الحرب في أوكرانيا والتعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية.وأكد أن روسيا قدمت لكوريا الشمالية دعما محدود النوع رغم أنها تقلت منها أسلحة، وذلك لأن روسيا تعرف ما الذي تقلق منه كوريا الجنوبية. كما أكد أن كوريا الجنوبية تدرك جيدا ما الذي ترغب روسيا في ألا تفعله سيول.الجدير بالذكر أن روسيا لم تقم بنقل التكنولوجيا العسكرية الرئيسية لكوريا الشمالية، وأن كوريا الجنوبية لم تقدم لأوكرانيا أسلحة فتاكة.وفيما يخض التعاون بين كوريا الشمالية والصين وروسيا، شدد مدير مكتب الأمن القومي "جانغ" على أنه لم يكن هناك سوى تقاطع بين كوريا الشمالية وكل من روسيا والصين، وأن التضامن بين الدول الثلاث لم يصل إلى مستوى رسمي حتى الآن.