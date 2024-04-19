ترشيح هوانغ او يو كرئيس مؤقت لحزب قوة الشعب الحاكم

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رشح "يون جيه أوك" القائمُ بأعمال رئيس حزب قوة الشعب الحاكم، "هوانغ او يو" كبير مستشاري الحزب، ليكون رئيسا جديدا للجنة التوجيهية الطارئة للحزب.جاء هذا الترشيح في ختام اجتماع مغلق عُقد لنواب الحزب المنتخبين صباح اليوم الاثنين، وبعد 19 يوما من تعرض الحزب لهزيمة ساحقة في الانتخابات العامة، وبعد 18 يوما من استقالة الرئيس السابق للجنة التوجيهية الطارئة "هان دونغ هون" متحملا مسؤولية خسارة الحزب في الانتخابات.وقال "يون" إن "هوانغ" لديه قدرة على إدارة المؤتمر الحزبي العام بشكل عادل، والذي من المتوقع عقده في شهر يونيو القادم لانتخاب رئيس جديد للحزب، مشيرا إلى أن "هوانغ" قد عمل نائبا برلمانيا 5 فترات كما كان رئيسا من قبل للحزب.ويخطط حزب قوة الشعب الحاكم لاستكمال الإجراءات اللازمة لتعيين رئيس جديد للجنة التوجيهية الطارئة قبل انتخاب زعيمه للتكتل البرلماني يوم الثالث من مايو القادم.