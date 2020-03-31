تدهور معنويات الأعمال في كوريا للشهر الثاني بسبب فيروس كورونا

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تدهورت معنويات الشركات في كوريا الجنوبية للشهر الثاني على التوالي في شهر مارس، وسط انتشار فيروس كورونا-19.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء أن مؤشر مسح الأعمال لجميع الصناعات قد وصل إلى 54 نقطة لهذا الشهر، بانخفاض تسع نقاط عن الشهر السابق.ويذكر أن قراءة المؤشر تحت 100 نقطة تعني أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين بشأن مستقبل الاقتصاد.وتعتبر هذه القراءة الأقل منذ فبراير 2009، عندما كانت كوريا تعاني من صدمات الأزمة المالية العالمية.كما انخفض المؤشر برقم قياسي يبلغ 11 نقطة في فبراير، ثم انخفض بحوالي 10 نقاط مرة أخرى هذا الشهر. وسجل مؤشر الشركات المصنعة 56 نقطة، بانخفاض 9 نقاط مقارنة بالشهر السابق، حيث سجل أقل مستوى له منذ مارس 2009. وانخفض مؤشر مسح الأعمال المركب لغير الشركات المصنّعة، والذي يشمل المطاعم وشركات البيع بالجملة والتجزئة، بمدقار 11 نقطة، ليصل إلى 53 نقطة. وانخفض مؤشر التوقعات لجميع الصناعات لشهر أبريل بمقدار 16 نقطة على أساس شهري ليصل إلى 53، وهو الأقل منذ فبراير 2009.