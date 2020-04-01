الحكومة الكورية تتوقع المزيد من الصعوبات أمام التصدير

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توقع وزير المالية والاستراتيجية الكوري "هونغ نام كي" أن تواجه صادرات كوريا الجنوبية المزيد من الصعوبات في المستقبل بسبب جائحة فيروس كورونا-19. جاء ذلك خلال اجتماع مع المسؤولين الحكوميين المعنيين بالاقتصاد اليوم الأربعاء، حيث أشار "هونغ" إلى أن الصادرات الكورية حققت مستوى جيدًا في مارس بفضل زيادة عدد أيام العمل وزيادة الطلب على الرقائق الإلكترونية، لكن قال أيضا إنه يبدو أن تأثير التداعيات الاقتصادية العالمية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا لم تظهر بعد على الصادرات. وتعهد الوزير "هونغ" ببذل جهود سياسية لإزالة العقبات أمام المصدرين ومنع إضعاف سلسلة القيمة العالمية. وقال أيضا إن الحكومة الكورية سترفع معدل خصم رسوم الإيجار من 25% إلى 50% للمحلات التجارية الصغيرة والشركات في المطارات.