تراجع الصادرات الكورية بنسبة 0,2% في مارس بسبب فيروس كورونا

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تراجعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 0,2% في شهر مارس المنصرم مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي نتيجة للتداعيات الاقتصادية لوباء كورونا-19. ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية اليوم الأربعاء، وصلت قيمة الشحنات الخارجية التي صدرتها كوريا في شهر مارس إلى 46,9 مليار دولار، بينما انخفض حجم الواردات بنسبة 0,3% على أساس سنوي في مارس، ليصل إلى 41,8 مليار دولار. وبذلك وصل الفائض التجاري الكوري إلى 5 مليارات دولار في مارس، وهو فائض للشهر الـ98 على التوالي. وقالت وزارة التجارة إن الصادرات انتعشت في فبراير، لكنها انكمشت في مارس بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.