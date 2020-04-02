الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث
بحث
About us Go to KBS

الاقتصادية

ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1% في مارس

Write: 2020-04-02 10:33:15

ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1% في مارس

Photo : YONHAP News

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية بأكثر من 1% في شهر مارس للشهر الثالث على التوالي، على الرغم من تفشي فيروس كورونا الجديد.
ووفقًا لهيئة الإحصاءات الكورية اليوم الخميس، فقد سجل مؤشر أسعار المستهلكين 105.54 نقطة، بزيادة 1% على أساس سنوي.
وكان المؤشر قد سجل نموًّا بنسبة تقل عن 1% لمدة 12 شهرًا على التوالي، لكنه ارتفع بنسبة 1.5% في يناير، واستمر في تحقيق هذه النسبة خلال الشهرين التاليين.
وفي مارس، قفز مؤشر أسعار المنتجات الحيوانية بنسبة 6.7% عن العام السابق، وارتفع سعر المواد الغذائية المصنعة بنسبة 1.7%، وسط تزايد الطلب على المكونات الغذائية بسبب تفشي فيروس كورونا-19.
لكن مؤشر أسعار السيارات تراجع بنسبة 2.6%، بسبب التخفيض الضريبي الحكومي الذي يهدف إلى تعزيز الاستهلاك.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;