ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1% في مارس

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ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية بأكثر من 1% في شهر مارس للشهر الثالث على التوالي، على الرغم من تفشي فيروس كورونا الجديد.ووفقًا لهيئة الإحصاءات الكورية اليوم الخميس، فقد سجل مؤشر أسعار المستهلكين 105.54 نقطة، بزيادة 1% على أساس سنوي.وكان المؤشر قد سجل نموًّا بنسبة تقل عن 1% لمدة 12 شهرًا على التوالي، لكنه ارتفع بنسبة 1.5% في يناير، واستمر في تحقيق هذه النسبة خلال الشهرين التاليين.وفي مارس، قفز مؤشر أسعار المنتجات الحيوانية بنسبة 6.7% عن العام السابق، وارتفع سعر المواد الغذائية المصنعة بنسبة 1.7%، وسط تزايد الطلب على المكونات الغذائية بسبب تفشي فيروس كورونا-19.لكن مؤشر أسعار السيارات تراجع بنسبة 2.6%، بسبب التخفيض الضريبي الحكومي الذي يهدف إلى تعزيز الاستهلاك.