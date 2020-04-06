220 كوريا يعودون إلى سيول من الهند

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عاد 220 مواطنا كوريا جنوبيا إلى البلاد قادمين من الهند في رحلة خاصة، وسط تزايد المخاوف بشأن الانتشار السريع لفيروس كورونا الجديد هناك.ووفقًا لسفارة كوريا الجنوبية في الهند، أقلعت طائرة كورية على متنها 220 كوريًا جنوبيًا من مطار أنديرا غاندي الدولي في نيودلهي في الساعة 7:40 من مساء أمس الأحد. وقد هبطت الطائرة في مطار إنتشون الدولي صباح اليوم الاثنين.وخضع جميع ركاب الطائرة لفحوصات الحمى والفحوصات الطبية ذات الصلة قبل صعود الطائرة. وبعد وصولهم إلى كوريا الجنوبية، طُلب من معظم الركاب إجراء عزل ذاتي في منازلهم لمدة 14 يومًا.وكانت الهند قد فرضت في أواخر الشهر الماضي إغلاقًا شاملاً على مستوى الدولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.