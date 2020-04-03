حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا تقل عن 50 لليوم الثاني

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بلغ عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا-19 في كوريا الجنوبية 47 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 10 آلاف و331 شخصا، مسجلا بذلك أقل من 50 حالة جديدة لليوم الثاني على التوالي.ومن بين حالات الإصابة الجديدة: 13 حالة في مدينة "ديغو"، و10 حالات في مقاطعة "كيونغ كي"، و4 حالات في العاصمة سيول، وحالتان في مقاطعة "كانغ وان"، وحالة واحدة في كل من مدينة "بوسان" ومقاطعات "جنوب تشونغ تشُنغ" وشمال وجنوب "كيونغ سانغ".وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 192 حتى الآن، بزيادة 6 أشخاص مقارنة باليوم السابق.وبلغ عدد المتعافين المفرج عنهم خلال ال24 ساعة الماضية بعد شفائهم 96 شخصا، ليصل إجمالي المتعافين إلى 6 آلاف و694 شخصا.