عودة 60 مواطنًا كوريًّا من أفريقيا مع أفراد وحدة هانبيت لحفظ السلام

Photo : YONHAP News

عاد إلى سيول في رحلة خاصة عشرات الكوريين الجنوبيين الذين كانوا عالقين في بعض الدول الأفريقية بسبب إجراءات الإغلاق المتعلقة بفيروس كورونا–19.وقالت وزارة الخارجية الكورية أمس الخميس إن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية آسيانا وصلت إلى مطار إنتشون الدولي مساء الأمس وعلى متنها 60 مواطنًا كوريًّا.وكان من بين المواطنين العائدين 36 مواطنًا عالقًا في غانا، و13 في كينيا، و10 في إثيوبيا، ومواطن واحد في السودان.وقد تم ترتيب الرحلة في الأصل لإبدال الدفعة الحادية عشرة من وحدة "هانبيت" العسكرية المتمركزة في جنوب السودان للمساعدة في مشروع إعادة إعمار ذلك البلد الأفريقي، حيث غادرت الطائرة وهي تحمل الدفعة الثانية عشرة وعادت وهي تقل المواطنين العالقين.وكان من المقرر نشر القوات في مارس، ولكن تم تأجيل ذلك بناء على طلب من جنوب السودان بسبب تفشي الوباء.ومن المقرر أن تصل رحلة أخرى اليوم الجمعة وعلى متنها 72 كوريًّا، من بينهم 58 مواطنًا كوريًّا عالقين في جنوب أفريقيا.