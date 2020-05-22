أكثر من 90% من الأسر الكورية تلقت مدفوعات الإغاثة من فيروس كورونا

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تلقى أكثر من 90% من الأسر في كوريا الجنوبية أموال الإغاثة الطارئة من فيروس كورونا حتى الآن.وصرحت وزارة الداخلية والأمن أمس الأحد بأن أكثر من 20 مليون أسرة، أي 92,6% من الأسر المؤهلة من بين 21 مليونا و170 ألف أسرة على مستوى البلاد، قد تلقت تلك المساعدات في الفترة من 4 إلى 23 مايو. وأوضحت الوزارة أنه تم صرف 14,2 تريليون وون، أي 89% من إجمالي الميزانية المخصصة لتمويل هذا الدعم، حتى يوم السبت.ويشمل المستلمون حوالي 2,9% من الأسر ذات الدخل المنخفض التي تتلقى تلك العوائد تلقائيًا. وبالنسبة لجميع الأسر الأخرى، تم تقديم المدفوعات على شكل بطاقات ائتمان أو قسائم أو بطاقات مسبقة الدفع.ويذكر أن مدفوعات دعم الإغاثة ضد فيروس كورونا تتراوح بين 400 ألف وون للأسر ذات الشخص الواحد، ومليون وون للأسر المكونة من أربعة أفراد أو أكثر.