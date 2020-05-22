محادثات بين كوريا والصين حول الخدمات والاستثمار ضمن اتفاقية التجارة الحرة

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تعقد كوريا الجنوبية والصين خلال هذا الأسبوع الجولة السابعة من محادثات في قطاعي الخدمات والاستثمار ضمن اتفاقية التجارة الحرة الثنائية بينهما.وصرحت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية بأن الجانبين سيعقدان اجتماعات عبر الفيديو على مدار أربعة أيام بدءا من اليوم الثلاثاء، بحضور حوالي 20 مسؤولًا من الجانبين.وكانت سيول وبكين قد عقدتا ست جولات من المحادثات الرسمية لتوسيع نطاق اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية بينهما بحيث تغطي قطاعي الخدمات والاستثمار بشكل أفضل. كما عقد الجانبان اجتماعًا آخر بالفيديو في شهر مارس الماضي وسط انتشار فيروس كورونا-19.وقال المسؤول في الوزارة إن الحكومة الكورية تخطط للمشاركة بنشاط في المحادثات لمساعدة الشركات المحلية على اختراق أعمق لسوق الخدمات الصينية وحماية استثماراتها بشكل أفضل.