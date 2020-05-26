الرئيس يدعو إلى تعاون الأحزاب للتغلب على أزمة كورونا-19

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دعا الرئيس "مون جيه إين" إلى تعاون الحزبين الحاكم والمعارض من أجل الحصول على موافقة سريعة على الميزانية التكميلية الثالثة للتغلب على أزمة كورونا.وقال المتحدث الرئاسي "كانغ مين صوك" إن الرئيس قدَّم طلبه خلال اجتماع غداء أمس الخميس مع زعيمي التكتل البرلماني للحزب الديمقراطي الحاكم وحزب المستقبل المتحد المعارض الرئيسي.ووصف الرئيس وباء كورونا بأنه أكبر أزمة يواجهها العالم منذ الكساد الكبير في القرن الماضي، وحث البرلمان على التحرك بسرعة لتمرير خطة الميزانية الإضافية، لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي الفيروس، كما شدد على الحاجة إلى التمرير السريع للتشريعات المتعلقة بالتوظيف.وطلب "مون" من القادة السياسيين تعزيز التعاون لتشكيل وحدة التحقيقات في قضايا الفساد التي تتورط فيها الشخصيات العامة رفيعة المستوى، وذلك في غضون شهر يوليو، كما هو مخطط له.وحضر الاجتماع "كيم تيه نيون" زعيم التكتل البرلماني للحزب الحاكم، ونظيره من حزب المستقبل المتحد "جو هو يونغ".وجاء الاجتماع قبل يومين من انطلاق الدورة البرلمانية الحادية والعشرين.