واشنطن تتهم كوريين شماليين وصينيين بغسيل 2.5 مليار دولار من الأموال

Photo : YONHAP News

اتهمت وزارة العدل الأمريكية حوالي 30 مواطنا كوريًّا شماليًّا وصينيًّا باستخدام شركات وهمية لغسيل حوالي 2.5 مليار دولار من خلال النظام المالي العالمي.وأوضح تقرير نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الخميس أن الوزارة كشفت عن لائحة اتهام من 50 صفحة تزعم أن المشاركين استخدموا بنك التجارة الخارجية المملوك للدولة في كوريا الشمالية، لمعالجة حوالي 2.5 مليار دولار من المدفوعات غير القانونية.وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن الوزارة الأمريكية اتهمت 28 كوريًّا شماليًّا وخمسة مواطنين صينيين باستخدام شبكة تضم أكثر من 250 شركة وهمية لغسيل الأموال.وأشار التقرير إلى أن تلك الأموال ذهبت إلى البنك الكوري الشمالي، واستخدمت في دعم برنامج كوريا الشمالية لأسلحة الدمار الشامل.ووصفت صحيفة "واشنطن بوست" القضية بأنها أكبر اتهام توجهه الولايات المتحدة بانتهاك العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.وجاء هذا الاتهام مع استمرار توقف المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين.