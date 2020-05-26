الرئيس مون يعقد اجتماعا اقتصاديا طارئا لبحث تخصيص الميزانية الإضافية

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من المقرر أن يعقد الرئيس الكوري "مون جيه إين" الجولة السادسة من الاجتماعات الاقتصادية الطارئة يوم الأول من شهر يونيو القادم.وقال مسؤول في مكتب الرئاسة الكورية في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم الجمعة إنه سيتم في الاجتماع بحث القضايا المتعلقة بالسياسات الاقتصادية للبلاد، والتي ستنتهجها الحكومة خلال النصف الثاني من هذا العام، بالإضافة إلى تخصيص الميزانية التكميلية الإضافية الثالثة.وكان الرئيس "مون" قد أصدر تعليمات لاتخاذ التدابير اللازمة لتخصيص الميزانية التكميلية الثالثة في الجولة الخامسة من الاجتماعات الاقتصادية الطارئة التي عقدت يوم الثاني والعشرين من شهر أبريل الماضي، حيث تم فيها تبنى قرار بإنشاء صندوق خاص بالاستقرار الصناعي بقيمة 40 تريليون وون.كما طالب الرئيس "مون" زعيم التكتل البرلماني لحزب المستقبل المتحد المعارض الرئيسي "تشو هو يونغ" بالمصادقة على مشروع الميزانية التكميلية الإضافية الثالثة في أسرع وقت ممكن، وذلك خلال اللقاء الذي جري بينه وبين زعيمي التكتل البرلماني للحزب الديمقراطي الحاكم والحزب المعارض الرئيسي، أمس الخميس، في مقر الرئاسة.ومن المتوقع أن تقدم الحكومة للبرلمان مشروع الميزانية التكميلية الإضافية فور انتهاء الاجتماع الاقتصادي الطارئ للحصول على المصادقة عليه.