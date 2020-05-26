توقعات بإطلاق صواريخ باليستية كورية شمالية من غواصة قريبًا

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توقع القائد السابق للقوات الأمريكية في كوريا الجنرال "والتر شارب" أن تطلق كوريا الشمالية صواريخ باليستية من غواصة قريبا.وأعرب "شارب" أمس الثلاثاء عن قلقه من هذه الخطوة في أثناء شرحه للقدرات النووية لكوريا الشمالية وبرنامجها للصواريخ الباليستية بعيدة المدى، خلال منتدى بالفيديو نظمته رابطة محاربي الدفاع الكوريين.وقال قائد القوات الأمريكية السابق إنه لا يزال يشعر بالقلق من أن كوريا الشمالية سيكون لديها قريبا غواصة قادرة على إطلاق صواريخ بالستية، وشدد على ضرورة أن يكون هناك خيار قوي للتعامل مع هذه المسألة، مع التأكيد على أهمية استمرار الجهود الدبلوماسية لجعل كوريا الشمالية تقوم بنزع سلاحها النووي مقابل تحسين اقتصادها.وفيما يتعلق بقيادة قوات الأمم المتحدة التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تشرف على وقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب الكورية، قال "شارب" إنه يتوقع أن تظل قيادة قوات الأمم المتحدة في نفس مكانتها بعد النقل المخطط له للسيطرة العملياتية على قيادة القوات في زمن الحرب من واشنطن إلى سيول.