وزيرا خارجية كوريا وطاجيكستان يناقشان التعاون في مواجهة كورونا

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أجرت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" محادثات هاتفية أمس الثلاثاء مع وزير خارجية طاجيكستان، تم خلالها مناقشة التعاون بين البلدين في مواجهة جائحة كورونا-19.وصرحت وزارة الخارجية في سيول بأن وزير خارجية طاجيكستان "سيرجيدين محي الدين" قد أعرب خلال المحادثة الهاتفية عن امتنانه للمساعدات الإنسانية التي قدمتها كوريا الجنوبية لبلاده من أجل مكافحة فيروس كورونا، كما أعرب عن أمله في أن يواصل البلدان التعاون الثنائي في الجهود الهادفة إلى التغلب على أزمة كورونا.ورداً على ذلك، أكدت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" على ضرورة التعاون الثنائي في مكافحة الوباء، وقالت إن الحكومة الكورية سوف تواصل تبادل خبراتها في مكافحة الفيروس مع المجتمع الدولي، بما في ذلك طاجيكستان.