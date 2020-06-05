الجيش الكوري الجنوبي يجرب تدريبات بالذخيرة الحية الأسبوع القادم

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يخطط الجيش الكوري الجنوبي لإجراء تدريبات بحرية بالذخيرة الحية الأسبوع القادم.وصرح مصدر عسكري أمس الخميس بأن تدريبات الذخيرة الحية للجيش والقوات البحرية والقوات الجوية ستجري يوم الخميس على شاطئ "أول جين" بمقاطعة شمال "كيونغ سانغ"، على الساحل الشرقي.وكان من المقرر إجراء هذه التدريبات يوم 19 مايو، ولكن تم تأجيلها بسبب سوء الأحوال الجوية. ورغم هذا التأخير، سيظل حجم المناورة كما هو، حيث تتضمن التدريب على نظام إطلاق صاروخيّ متعدد للجيش، مع مشاركة طائرات هليوكوبتر مروحية هجومية من طراز أباتشي، وصواريخ هاربون المضادة للسفن، ومقاتلات هجوم جوي خفيفة.وسيتم إجراء التدريبات في مقاطعة شمال "كيونغ سانغ" التي تقع في جنوب البلاد، بدلًا من منطقة "كوسونغ" بمقاطعة "كانغ وون"، امتثالًا للاتفاق العسكري بين الكوريتين لعام 2018، والذي يهدف إلى الحد من التوتر العسكري بين الجانبين.