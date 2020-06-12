سيول وطوكيو تناقشان قضية المواقع الصناعية في قائمة اليونسكو

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عقد وزارتا الخارجية الكورية الجنوبية واليابانية أول اجتماع على مستوى مدير عام منذ أكثر من شهر، لمناقشة النزاع الثنائي بينهما حول المواقع الصناعية لحقبة ميجي، التي تم فيها إجبار العمال الكوريين على العمل القسري في زمن الحرب.وقالت وزارة الخارجية في سيول أمس الأربعاء إن "كيم جونغ هان" المدير العام لشؤون آسيا والمحيط الهادئ في الوزارة، عقد مؤتمرًا عبر الفيديو مع نظيره الياباني "شيجكي تاكيزاكي" في وقت سابق من اليوم.وقال "كيم" إنه لم يتم تنفيذ أي من إجراءات المتابعة التي تعهدت بها اليابان، منذ إدراج 23 موقعًا صناعيًّا لديها في قائمة اليونسكو للتراث العالمي في عام 2015.وأشار إلى تعهد طوكيو بالاعتراف بأن المواقع الصناعية قد أجبرت الكوريين الذين تم نقلهم إلى اليابان ضد إرادتهم على العمل القسري، في حين أن مركز المعلومات الذي افتُتِح مؤخرًا في طوكيو عرض معلومات تنفي وقوع العمل القسري في اليابان.وقد طلبت وزارة الخارجية الكورية هذا الأسبوع من اليونسكو حذف المواقع من قائمة التراث العالمي.وأعرب "كيم" عن أسفه الشديد واحتجاجه على ذلك، ودعا إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية، بينما نقل "تاكيزاكي" موقف طوكيو من القضية.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها البلدان محادثات على مستوى مدير عام منذ 13 مايو، وقد ناقشا فيها أيضا القيود التجارية اليابانية المفروضة على كوريا الجنوبية.