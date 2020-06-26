تأكيد وفاة اثنين من العمال الكوريين في العراق بسبب فيروس كورونا

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تم التأكد من أن وفاة اثنين من العمال الكوريين الجنوبيين في العراق كانت بسبب الإصابة بفيروس كورونا.وصرحت سفارة كوريا الجنوبية في بغداد أول من أمس الأحد في إشعار للسلامة على صفحتها الرئيسية على الإنترنت، بأن 250 مواطنا كوريا قد عادوا إلى بلادهم من العراق في وقت سابق من هذا الشهر على متن رحلات خاصة، وتبين أن عشرة أشخاص منهم كانوا مصابين بفيروس كورونا-19.وقد تم التأكد من أن أحدث حالات الوفاة والعدوى بينهم كانت مرتبطة بشركة "هان هوا" الكورية الجنوبية للهندسة والإنشاءات ومقاوليها من الباطن الذين يعملون في المشروع الضخم لإنشاء مدينة بسماية الجديدة، التي تقع إلى الجنوب الشرقي من العاصمة بغداد.ومن جانبها أكدت "هان هوا" أن رئيس شركة مقاولات فرعية قد توفي أول من أمس الأحد في أثناء تلقيه العلاج من الحمى والالتهاب الرئوي الذي ظل يعاني منه منذ منتصف يونيو في أحد مستشفيات بغداد، وأضافت أنها تنتظر تقرير السلطات الصحية العراقية في سبب الوفاة.وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم الإعلان عن وفاة مواطن كوري جنوبي كان يعمل في شركة كورية أخرى في العراق، وتبين أن سبب الوفاة هو الإصابة بفيروس كورونا، بينما كان قد تم تشخيص حالته في البداية بأنه مصاب بالتيفوئيد.