تراجع الصادرات بنسبة تزيد عن 10% للشهر الثالث على التوالي

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تراجعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة تزيد عن 10% للشهر الثالث على التوالي، بسبب التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا.ووفقًا لوزارة التجارة اليوم الأربعاء، سجلت صادرات البلاد 39.2 مليار دولار أمريكي في يونيو، بانخفاض نسبة 10.9% على أساس سنوي. وقد تراجعت الصادرات بنسبة 25.5% في أبريل، و23.6% في مايو على أساس سنوي أيضًا.وانخفض متوسط الصادرات اليومي بنسبة 18.5% في يونيو على أساس سنوي، وهي نسبة مقاربة لشهر مايو.وتراجعت صادرات السيارات وقطع غيار السيارات بنسبة 33.2% و45% على التوالي، وانخفضت صادرات المنسوجات بنسبة 22.3%.وزادت الصادرات إلى الصين بنسبة 9.5%، بينما تراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 8.3%، وإلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 17%.وتراجعت الواردات بنسبة 11.4% لتسجل 35.6 مليار دولار، مما أدى إلى تحقيق فائض تجاري قدره 3.67 مليار دولار.