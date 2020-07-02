هولندا وسويسرا ترفعان حظر الدخول للقادمين من كوريا الجنوبية

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قالت هولندا وسويسرا إنهما ستفتحان حدودهما أمام المسافرين القادمين من كوريا الجنوبية وبعض الدول الأخرى خارج الاتحاد الأوروبي.وتأتي هذه الخطوة بعد أن تبنى مجلس الاتحاد الأوروبي توصيةً يوم الثلاثاء الماضي، بشأن الرفع التدريجي للقيود المؤقتة المفروضة على الرحلات غير الضرورية إلى المنطقة.ثم أصدر المجلس قائمة تضم 14 دولة، سيُسمح لمواطنيها بدخول 27 دولة في الاتحاد الأوروبي، و4 دول أخرى في منطقة شنغن الأوروبية.وقالت الحكومة الهولندية إنها سترفع حظر الدخول للدول الأربعة عشرة اعتبارًا من الأربعاء، تماشيًا مع توصية مجلس الاتحاد الأوروبي.كما قالت سويسرا أيضًا إنها سترفع حظر الدخول عن بعض الدول غير الأوروبية، ومن بينها كوريا الجنوبية، اعتبارًا من 20 يوليو.لكن ألمانيا قررت الاستمرار في تقييد دخول المسافرين الكوريين الجنوبيين بدون تأشيرة.يُذكر أن توصيات مجلس الاتحاد الأوروبي ليست ملزمة قانونًا، ويُترك للدول الأعضاء اتخاذ القرار باتباع التوصيات.