انخفاض عدد القادمين الأجانب إلى كوريا الجنوبية في مايو

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انخفض عدد السائحين القادمين إلى كوريا الجنوبية بنسبة 100% تقريبا في شهر مايو الماضي بسبب قيود السفر العالمية وسط جائحة كورونا-19.ووفقا لبيانات صادرة عن منظمة السياحة الكورية التي تديرها الدولة، اليوم الاثنين، دخل أكثر من 30 ألف شخص إلى البلاد عبر المطارات والموانئ في شهر مايو، وكان 6111 منهم فقط من السياح الأجانب.ويعتبر الرقم أقل بنسبة 99,5% مقارنة بما كان عليه في نفس الشهر من العام الماضي.وانخفض عدد المسافرين الصينيين، الذين يصل عددهم عادة إلى مئات الآلاف شهريا، إلى أقل من 200 في شهر مايو، بينما انخفض هذا الرقم بالنسبة للسياح اليابانيين إلى أقل من 100.واتضح أيضا أن عدد السياح الأجانب كان أقل من نصف عدد أفراد أطقم الرحلات الجوية والسفن التي وصلت إلى البلاد في مايو.ويعزى هذا الانخفاض الحاد إلى القيود وإجراءات الدخول الصارمة التي تضع المسافرين تحت الحجر الصحي لمدة أسبوعين بعد الوصول.