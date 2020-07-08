أرباح الربع الثاني لشركة إل جي للإلكترونيات تقترب من 500 مليار وون

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تجاوزت شركة إل جي للإلكترونيات توقعات السوق وحققت ما يقرب من 500 مليار وون كأرباح تشغيلية في الربع الثاني من هذا العام.ووفقا لتقرير صادر عن إل جي أمس الثلاثاء، بلغ حجم أرباحها التشغيلية 493 مليار وون، أي ما يعادل حوالي 410 ملايين دولار، في الفترة من أبريل وحتى يونيو، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة24,4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.لكن هذا الرقم أعلى من التوقعات السابقة البالغة 431 مليار وون، على خلفية معاناة العديد من الشركات بسبب التداعيات المتفاقمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.وقد انخفضت مبيعات الشركة الكورية الجنوبية بنسبة 17,9% على أساس سنوي لتصل إلى 12,8 تريليون وون.ويُعزى أداؤها الأقوى من المتوقع إلى المبيعات القوية للأجهزة المنزلية، والتي قدرت شركات الوساطة المحلية أنها تجاوزت 5 تريليونات وون في هذا الربع السنوي.