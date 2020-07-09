بيغون ينتقد نظيرته الكورية الشمالية السابقة

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انتقد كبير المبعوثين النوويين للولايات المتحدة "ستيفن بيغون" نظيرته الكورية الشمالية السابقة، في أثناء زيارته إلى كوريا الجنوبية لإحياء المحاثات النووية المتعثرة بين واشنطن وبيونغ يانغ.وفي بيان صادر عن السفارة الأمريكية في سيول أمس الأربعاء، قال نائب وزير الخارجية "ستيفن بيغون" إنه لا يتلقى التوجيهات من النائبة الأولى لوزير الخارجية الكوري الشمالي "تشيه سون هي"، في انتقاد لمحاولة "تشيه" المزعومة لإملاء شروط المفاوضات.ووجه "بيغون" انتقادا مماثلا لمستشار الأمن القومي الأمريكي السابق "جون بولتون"، الذي انتقد بدوره في مذكراته الصادرة مؤخرا محاولات إدارة "ترامب" لحل قضايا كوريا الشمالية من خلال الحوار.وقال "بيغون" إن كلّا من "تشيه" و"بولتون" أسيران لطريقة قديمة في التفكير، ويركزان على الأمور السلبية والمستحيلة بدلا من التفكير الإبداعي فيما هو ممكن.وقد تم الكشف عن التصريحات بعد محادثات "بيغون" مع المبعوث النووي الكوري الجنوبي "لي دو هون" في سيول في وقت سابق من يوم أمس، والتي اتفقا خلالها على العمل باستمرار لإعادة كوريا الشمالية إلى طاولة المفاوضات حول برامجها النووية.وأكد "بيغون" مجددا موقف واشنطن من أنها مستعدة لإجراء محادثات مع بيونغ يانغ في أي وقت، وقال إن المحادثات يمكن استئنافها عندما يعين الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" نظيرا له يكون مفوضا بالحوار.