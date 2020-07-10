بومبيو يترك الباب مفتوحا أمام عقد قمة مع كوريا الشمالية

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قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" أمس الخميس إنه "متفائل جدّا" بشأن استئناف المحادثات النووية مع كوريا الشمالية، تاركا الباب مفتوحا أمام إمكانية عقد قمة أخرى بين قائديْ البلدين.وعندما سُئل عن إمكانية عقد قمة أخرى قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر، قال "بومبيو" في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين إنه لا يريد التعليق على "المحادثات الجارية" التي تجريها الولايات المتحدة مع كوريا الشمالية، لكنه لم يوضح ما المقصود بتلك "المحادثات الجارية".وقال بومبيو إن الولايات المتحدة تأخذ على محمل الجد مسألة عدم الانتشار النووي وإقناع الكوريين الشماليين بإجراء تحول أساسي بناء على أن أسلحتها تجعلها في خطر بالفعل، وليست مظلة أمنية تعتقد كوريا الشمالية تاريخيّا أنها فعّلتها.وأعرب عن أمل بلاده في استمرار المحادثات، سواء كان ذلك في مستويات أقل من القمة، أو على مستوى القيادة، ولكن لم يتحدث "بومبيو" عن التفاصيل.وجاءت هذه التصريحات بعد وقت قصير من مغادرة نائب وزير الخارجية الأمريكي وكبير المبعوثين النوويين لكوريا الشمالية "ستيفن بيغون" للعاصمة سيول، بعد زيارته التي استغرقت ثلاثة أيام.