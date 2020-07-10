كوريا تشارك في مؤتمر افتراضي للتفاهم حول مفاوضات السلام في أفغانستان

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قالت وزارة الخارجية الكورية اليوم الجمعة إن الممثل الخاص الكوري لشؤون أفغانستان وباكستان "كيم يونغ تشيه" قد شارك في مؤتمر عبر الفيديو للتفاهم حول مفاوضات السلام في أفغانستان، والذي نظمته الحكومة الأفغانية أمس الخميس.وشارك في هذا المؤتمر ممثلون عن 11 دولة، منها الولايات المتحدة وألمانيا وكوريا الجنوبية، و4 منظمات دولية، منها الأمم المتحدة.وأشاد المشاركون بالإنجازات التي حققها المجتمع الدولي بشأن إحراز الاستقرار والتقدم في أفغانستان، وتبادلوا الآراء حول المشاكل التي يجب التغلب عليها لتحقيق السلام في أفغانستان.وأكد المسؤول الكوري "كيم" على ضرورة أن تقوم السلطات الأفغانية بتشكيل حكم سياسي في أسرع وقت ممكن من خلال المفاوضات مع طالبان.وأضاف أن كوريا الجنوبية ستستمر في بذل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والازدهار في أفغانستان بالتعاون مع المجتمع الدولي.