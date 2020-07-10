استمرار بيع الأجانب للأسهم الكورية للشهر الخامس على التوالي

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تجاوز صافي مبيعات المستثمرين الأجانب من الأسهم في البورصة الكورية خلال شهر يونيو الماضي 400 مليار وون، في استمرار لموجة بيع الأجانب للأسهم الكورية للشهر الخامس على التوالي.أما حيازات السندات الكورية بواسطة المستثمرين الأجانب فسجلت رقما قياسيا تجاوز 146 تريليون وون.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية اليوم الاثنين، بلغ حجم مبيعات الأجانب من الأسهم الكورية 420 مليار وون.وأشار التقرير إلى أن قيمة الأسهم التي باعها المستثمرون من الولايات المتحدة بلغت 2.5 تريليون وون، ومن إيرلندا 500 مليار وون، ومن أستراليا 400 مليار وون.وفي المقابل، اشترى مستثمرون من بريطانيا بمقدار1.7 تريليون وون، ومن جزر كايمان بـ800 مليار وون، ومن سنغافوره بـ700 مليار وون.بهذا بلغت قيمة الأسهم الكورية التي يمتلكها المستثمرون الأجانب 541.6 تريليون حتى نهاية شهر يونيو الماضي، بزيادة مقدارها 21 تريليون وون مقارنة بالشهر الأسبق، حيث وصلت حصة الأسهم التي يمتلكها الأجانب من إجمالي قيمة الأسهم في البورصة الكورية إلى 30.9%.وقال التقرير إن إجمالي حجم مشتريات الأجانب من السندات الكورية بلغ 3 تريليونات و436 مليار وون في شهر يونيو الماضي لتصل حيازات السندات الكورية بواسطة المستثمرين الأجانب إلى 146.6 تريليون وون.