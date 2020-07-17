واشنطن تحث إل جي يو بلاس على الابتعاد عن شركة هواوي الصينية

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قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة تحث شركة "إل جي يو بلاس" الكورية الجنوبية وشركات الاتصالات الأخرى التي تستخدم منتجات هواوي، على التحول إلى "الشركات الموثوق بها".وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان مكتوب أمس الأربعاء إن "روبرت ستراير" نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الاتصالات والمعلومات وسياسات المعلومات، قد أدلى بهذا التصريح في مؤتمر عبر الفيديو مع الصحفيين والمراسلين.وجاء ذلك ردّا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تخطط لتقديم حوافز إذا قررت الشركات الكورية الجنوبية التوقف عن استخدام المعدات التي تصنعها شركة الاتصالات الصينية العملاقة.وقال "ستراير" إن الولايات المتحدة تعتبر هذه "مشكلة أمان خطيرة"، وأنها تحث شركات مثل "إل جي" على الابتعاد عن الشركات غير المعتمدة، إلى الشركات الموثوق بها.وفيما يتعلق بالحوافز، قال المسؤول إنه من غير المرجح أن تقدم الولايات المتحدة أي دوافع مالية للشركات لإحداث التغيير، كما رفض فكرة أن تغيير المعدات سيكون مكلفا للغاية، قائلا إنه من مصلحة تلك الشركات في الواقع أن تتحرك في أسرع وقت ممكن إلى الموردين الموثوق بهم.