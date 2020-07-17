رفع القيود المفروضة على استخدام الوقود الصلب لإطلاق المركبات الفضائية

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قال المكتب الرئاسي إن القيود المفروضة على استخدام الوقود الصلب لإطلاق المركبات الفضائية تم رفعه، بعد مراجعة اتفاقية المبادئ التوجيهية للصواريخ بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.وقال "كيم هيون جونغ" النائب الثاني لمستشار الأمن الوطني في المكتب الرئاسي للصحفيين إن المبادئ المعدلة تدخل حيز التنفيذ بدءًا من اليوم الثلاثاء.وقال "كيم" إنه سيُسمح لجميع الشركات ومعاهد البحوث والأفراد الكوريين الجنوبيين دراسة الأنواع المختلفة من مركبات الإطلاق، وسيتمكنون من تطويرها وإنتاجها وامتلاكها دون قيود، بما ذلك المركبات المدفوعة بالوقود الصلب والمحركات الهجينة.وقد تم وضع اتفاقية المبادئ التوجيهية للصواريخ بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في عام 1979، لتنظيم تطوير كوريا الجنوبية للصواريخ الباليستية. ويعد التعديل الأخير هو الرابع على تلك الاتفاقية.