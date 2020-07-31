وزارة الأراضي تعلن اتفاقها مع حكومة سيول فيما يتعلق بخطة الإسكان الجديدة

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قالت وزارة الأراضي إن الحكومة المركزية وحكومة مدينة سيول متفقتان على خطة الإسكان الجديدة..وفي حديث في برنامج إذاعي لإذاعة "تي بي إس" اليوم الأربعاء، أرجع النائب الأول لوزيرة الأراضي "بارك صون هو" ما يبدو وكأنه خلاف حول برنامج إعادة بناء المساكن العامة إلى الاختلافات حول كيفية تفسيره.وشدد "بارك" على أن قواعد التخطيط الحضري الحالية لحكومة سيول الحضرية تترك بالفعل مساحة للسماح بما يصل إلى 50 طابقًا، حتى في المناطق السكنية، من خلال إعادة تصنيف المبنى على أنه شبه-سكني.لكن نائب الوزير اعترف بضرورة قيام الجانبين بالتواصل والتعاون بشكل وثيق حتى تكون خطة الإسكان الجديدة فعالة.وقد أعلن وزير المالية "هونغ نام كي" أمس الثلاثاء عن خطة لتوفير 132 ألف منزل جديد في منطقة سيول الكبرى والعديد من الخطط لتحقيق الهدف، بما في ذلك السماح بإعادة بناء ما يصل إلى 50 طابقًا.في وقت لاحق من اليوم، عقدت حكومة مدينة سيول إحاطة إعلامية وقالت إنها لم توافق على تلك الخطط، مشيرة إلى قواعد المدينة التي تسمح بما يصل إلى 35 طابقًا فقط في المناطق السكنية. ومع ذلك، تراجعت حكومة المدينة بعد ساعات، وقالت إنها ستتعاون مع الحكومة المركزية.