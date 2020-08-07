وزيرة الخارجية الكورية تقوم بأول زيارة خارجية منذ تفشى فيروس كورونا

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تقوم وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" بأول زيارة خارجية لها منذ تفشى فيروس كورونا على مستوى العالم.وغادرت الوزيرة "كانغ" سيول أمس الأحد متوجهة إلى برلين في زيارة لألمانيا تستغرق 3 أيام. حيث ستشارك الوزيرة "كانغ" في الدورة الثانية من الحوار الاستراتيجي مع نظيرها الألماني "هايكو ماس" في برلين اليوم الاثنين، وستعود للبلاد غدا الثلاثاء.وسيتم في اللقاء بين وزيري الخارجية الكوري والألماني بحث القضايا المتعلقة بسبل تنمية التعاون المشترك في مكافحة فيروس كورونا، وانضمام كوريا الجنوبية إلى عضوية مجموعة السبع .وكانت الولايات المتحدة قد عرضت اقتراحا لتوسيع عضوية مجموعة السبع لتضم كلا من كوريا الجنوبية وروسيا والهند وأستراليا، لكن وزير الخارجية الألماني "ماس" قد أعرب مؤخرا عن معارضته على ذلك الاقتراح.ومن المتوقع أن تطلب الوزيرة الكورية من الجانب الألماني تأييد وزيرة التجارة الكورية "يو ميونغ هي" التي ترشحت لمنصب أمين عام منظمة التجارة العالمية.وقد اتفقت كوريا الجنوبية وألمانيا على إطلاق حوار إستراتيجي بين وزيري الخارجية الكوري والألماني، وذلك خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الكوري "مون جيه إين" لألمانيا في شهر يوليو عام 2017.وبموجب هذا الاتفاق، عقدت الدورة الأولى من هذا الحوار في سيول في شهر يوليو عام 2018.