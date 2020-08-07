استمرار فقدان الوظائف في كوريا الجنوبية للشهر الخامس على التوالي

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فقدت كوريا الجنوبية المزيد من الوظائف للشهر الخامس على التوالي في شهر يوليو الماضي، وسط التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا. وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء أن عدد الحاصلين على وظائف في شهر يوليو الماضي قد بلغ 27 مليونا و100 ألف، بانخفاض قدره 277 ألفا مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.وبذلك انخفضت الوظائف لمدة خمسة أشهر متتالية منذ شهر مارس. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يستمر فيها فقدان الوظائف لخمسة أشهر متتالية منذ الإعلان عن فقدان الوظائف لمدة ثمانية أشهر متتالية اعتبارا من يناير 2009 خلال الأزمة المالية العالمية. كما انخفض معدل التوظيف لمن هم في سن 15 عاما أو أكثر بمقدار نقطة مئوية واحدة على أساس سنوي، ليصل إلى 60,5 بالمائة الشهر الماضي. وانخفض عدد السكان النشطين اقتصاديا بمقدار 236 ألفا على أساس سنوي، ليصل إلى 28,2 مليون شخص، بينما بلغ عدد السكان غير النشطين اقتصاديا، أو الأشخاص القادرين على العمل لكنهم يختارون عدم البحث عن وظائف، 16,5 مليون شخص، بزيادة مقدارها 502 ألف شخص على أساس سنوي.وارتفع معدل البطالة في البلاد بنسبة 0,1 بالمائة، ليصل إلى 4 بالمائة ، مسجلا أعلى مستوياته في أشهر يوليو، كما ارتفع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 41 ألف شخص على أساس سنوي، ليصل إلى مليون و130 ألف شخص، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 1999.